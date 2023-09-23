Вашингтон, 23 сентября, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Белый дом начал готовиться к возможной приостановке работы федерального правительства США, которая может произойти, если Конгресс не сможет прийти к соглашению о финансировании правительства, написала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

По информации журналистов, Административно-бюджетное управление (OMB) США рекомендовало главам федеральных органов составить план действий на этот случай. Ведомство также подготовило проект письма, которое можно использовать для оповещения чиновников, если возникнут описанные проблемы.

В публикации отмечается, что в случае приостановки финансирования правительства госслужащие и военные в стране перестанут получать зарплату, а федеральные программы будут заморожены. При этом чиновникам придётся работать, но зарплату они смогут получить только после одобрения Конгрессом документа о продлении финансирования.

Также в статье говорится, что такая ситуация может привести к закрытию национальных парков и музеев, а в работе аэропортов будут наблюдаться перебои и задержки.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга страны до 1 января 2025 года. По его словам, этот шаг позволил США избежать «репутационных и экономических последствий» в виде дефолта.

18 сентября американский госдолг впервые в истории превысил отметку в $33 трлн. После этого миллиардер из США Илон Маск оставил в сообщении в своем микроблоге в виде одного знака: «!».