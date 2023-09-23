Будапешт, 23 сентября, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Венгрия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в сфере космических технологий. Такое заявление сделал 22 сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с ТАСС после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

«Ведется технологическое сотрудничество, венгерские компании взаимодействуют с российскими. Надеемся, что это продолжится», — так ответил Сийярто на вопрос о взаимодействии двух стран в космической сфере.

Венгерский министр добавил, что его страна рассчитывает весной 2025 года отправить своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС). Таким образом на борту орбитальной станции будет вестись совместная работа венгерскими и российскими космонавтами.

До сегодняшнего дня единственным венгерским космонавтом является Берталан Фаркаш. Он совершил полёт вместе с Василием Кубасовым на советском корабле «Союз» на орбитальную станцию «Салют-6» в мае–июле 1980 года. Переговоры между властями Венгрии и Роскосмосом о сотрудничестве велись в 2020 году, речь шла об организации полёта венгерского астронавта на МКС. Однако результата переговоры не дали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сентябре 2022 года правительство Венгрии заключило контракт с американской компанией Axiom Space по организации космического полёта венгерского астронавта. Сийярто добавил, что в правительстве уже запустили процесс выбора астронавта. Планируется, что венгерский астронавт отправится на Международную космическую станцию в 2025 или 2026 году.