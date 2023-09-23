Оттава, 23 сентября, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Власти Канады в течение трёх лет выделят $482 млн Украине в качестве поддержки и предоставят инструкторов для обучения управлению истребителями F-16. Об этом 22 сентября заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в парламенте, его слова приводит CTV News.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

«Мы берем на себя долгосрочные обязательства на несколько лет, направленные на предоставление Украине стабильной поддержки. Они включают 650 млн [канадских] долларов ($482 млн), которые будут выделены в течение трех лет <…>. Мы также направим инструкторов для обучения пилотированию и технической поддержки F-16», — уточнил Трюдо.

Премьер Канады напомнил, что с 2022 года страной выделено на поддержку Украины около 9 млрд канадских долларов ($6,67 млрд).

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Канады в течение нескольких лет выделит на военные нужды Украины 650 млн канадских долларов ($482,6) и в том числе передаст ей танки Leopard 2.

Помимо этого, Канада планирует ввести новые санкции в отношении России. О каких мерах ограничения идёт речь, не уточнялось. Позднее МИД Канады сообщил о расширении санкционного списка против России. В обновлённый список включены 42 физических лица и 21 юридическое лицо из России. В списке оказались ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин, а также глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.