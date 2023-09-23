Лондон, 23 сентября, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Решение Российской Федерации запретить экспорт в Европу моторного топлива спровоцировало резкий рост цен на дизель, что стало ударом по западным странам, сообщило 21 сентября британское издание The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум Топливо

«В ответ [на запрет на экспорт — ред.] цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% до более чем 1000 долларов за тонну», — говорится в материале.

Отмечается, что запрет российской стороны, призванный стабилизировать внутренний рынок, не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передавало ИА Регнум, правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление, призванное помочь насытить внутренний рынок и тем самым снизить цены для потребителей, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также подтвердил, что ограничения введены на фоне сложившихся проблем у потребителей.