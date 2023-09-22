Каир, 23 сентября, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Информация об отказе Египта от закупок российской пшеницы, не соответствует действительности. Такое заявление сделал 22 сентября первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави в интервью телеканалу RT Arabic.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

«Сообщение совершенно не соответствует действительности», — указал Ашмави и отметил, что торговые отношения между Россией и Египтом «идут гладко» и динамично развиваются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как передало агентство Bloomberg, египетские власти не смогли договориться с Россией о цене на пшеницу и решили покупать её в Европе.

Пояснялось, что Москва якобы отказалась продавать зерно по предложенным Каиром ценам и поэтому власти Египта решили импортировать 480 тысяч тонн пшеницы из Болгарии и Франции.

О контракте на приобретение Египтом в России 235 тысяч тонн пшеницы стало известно в начале августа текущего года. Первую часть груза планировалось поставить во второй половине сентября, вторую — в первой половине октября. Поставки российской пшеницы в Египет в период с июля 2022 года по июнь 2023 года превысили восемь миллионов тонн, вопреки попыткам ЕС препятствовать такому экспорту.

Кроме того, в министерстве снабжения Египта 20 августа заявили, что Каир купил бы ещё партию пшеницы у России для переправки её соседним государствам. Для этого необходим логистический распределительный центр в зоне Суэцкого канала, заявили в египетском ведомстве, и его должна организовать Россия.