Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергея Лавровым пригласил коллегу посетить Тегеран.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Абдоллахиан заявил о существовании договорённости о визите Лаврова в Тегеран, в ходе которого планируется заключить долгосрочное соглашение о стратегическом партнёрстве двух стран.

Глава МИД Ирана также передал «привет и наилучшие пожелания» от президента ИРИ Эбрахима Раиси российскому лидеру Владимиру Путину. «К счастью, у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике», — отметил дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с главами внешнеполитических ведомств Ирана и Турции Хосейном Амиром Абдоллахианом и Хиканом Фиданом. Также позднее к их встрече присоединился специальный представитель ООН по Сирии Гейр Педерсен.