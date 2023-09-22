Вашингтон, 23 сентября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Американский сенатор Роберт Менендес покинет пост председателя комитета Сената США по международным отношениям на период проведения расследования о коррупции, в котором он выступает как фигурант. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Соединённых Штатов Чак Шумер.

Menendez.senate.gov Роберт Менендес

Отмечается, что парламентарий принял это решение по собственному желанию. Шумер также подчеркнул, что Менендес верно служил американскому обществу и у него есть право на справедливый суд.

В свою очередь обвиненный в коррупции сенатор отверг все обвинения. Он утверждает, что его оклеветали, а следствие неверно интерпретирует «нормальную парламентскую работу».

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Менендесу и его супруге Надин в «отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами» из его родного штата Нью-Джерси. В ходе обысков в доме сенатора обнаружили 3 кг золота и более $550 тыс. наличными.

Следствие полагает, что Менендес брал за взятки за содействие Египту в получении в военной помощи и продажи вооружений. Кроме того, по данным прокуратуры США, сенатор передавал Каиру правительственную информацию и принуждал сотрудников американского министерства сельского хозяйства к действиям в пользу египетской стороны.

В 2014 году Россия запретила въезд Менендесу «на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму». В 2021 году группа демократов во главе с этим сенатором внесла на рассмотрение Конгресса законопроект об ограничениях против РФ, получивший название «мать всех санкций».