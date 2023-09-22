Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Венгрии посетит столицу Российской Федерации в середине октября. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

В рамках визита глава венгерского МИД встретится с вице-премьером России Александром Новаком, чтобы обсудить энергетические вопросы.

«Я совершу визит в Москву для участия в энергетической неделе с 11 по 13 октября. Как вы знаете, мы рассматриваем энергетической сотрудничество в качестве самой важной части нашего нынешнего взаимодействия», — сказал Сийярто.

Он также добавил, что для Венгрии безопасность обеспечения ресурсов во многом базируется на поставках из России.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Будапешт не видит проблем в использовании российского ядерного топлива. Он подчеркнул, что безопасность и надёжность поставок являются первостепенны моментом в атомной энергетике стране.