Казань, 23 сентября, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Сообщения о взрыве в Казани, распространившиеся в СМИ, не соответствуют действительности, причиной громкого хлопка стала неисправность двигателя автомобиля. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань

Информация о громком хлопке в промзоне на улице Даурской в Казани поступило в региональное ведомство в 23:08 по местному времени. На место для проведения проверки выехали подразделения пожарной охраны.

«Как выяснилось, из-за неисправности двигателя автомобиля Ford Transit произошла вспышка, дальнейшего горения не последовало, у автомобиля повреждены капот и фара, пострадавших нет. В 23:23 подразделениям пожарной охраны дан отбой», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало об аварийном отключении электроэнергии на нескольких улицах Зареченского района Тулы, в результате которого без света остались около пяти тысяч человек. Как утверждали жители города, перед аварией они слышали несколько громких хлопков в Пролетарском районе города.

В ГУ МЧС Тульской области указали, что причиной аварийного отключения электроэнергии стала техническая неисправность. Хлопки, которые слышали жители города, предположительно, явились следствием перехода самолёта на сверхзвуковую скорость.