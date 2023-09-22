Вашингтон, 23 сентября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Белый дом уверен в продолжении двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, от которого зависит выделения бюджета на оказание Киеву дальнейшей помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

«Мы ценим двухпартийную поддержку финансирования Украины. Мы настроены оптимистично по поводу её продолжения», — сказала Жан-Пьер.

Политический советник добавила, что прошедшая встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским подтвердила намерения американской стороны продолжить финансирование Украины. «Мы будем с ней сколько потребуется», — заключила пресс-секретарь.

21 сентября Байден в третий раз принял Зеленского в Белом доме. Это была шестая очная встреча лидеров двух стран. Кроме того, украинский лидер участвовал в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как передавало ИА Регнум, ранее портал Punchbowl News сообщил, что спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти принял решение исключить из бюджета предназначенные для обеспечения Вооружённых сил Украины 300 миллионов долларов на следующий финансовый год. Маккарти рассчитывает на поддержку этой инициативы, так как большинство от Республиканской партии выступает за сокращение расходов.