Вашингтон, 23 сентября, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Разъяснений в связи с заявлениями о прекращении поддержки Украины потребовали США от Польши. Об этом 22 сентября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

Источник агентства на правах анонимности пояснил, что разногласия, возникшие между Варшавой и Киевом ещё не спровоцировали «появления трещин» в поддерживающем Украину союзе. Однако конкретная позиция Польши по вопросу поддержки Украины остаётся неясной, отметил источник агентства.

Кроме того, как уточнил агентству анонимный европейский дипломат, власти Польши продолжат военную поддержку Украины, но объёмы помощи уменьшатся. Дипломат указал, что полное прекращение военной поддержки Киева со стороны Варшавы может вызвать раскол в НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 сентября объявил о приостановке поставок вооружения на Украину в связи с потребностями Варшавы в повышении обороноспособности. При этом власти Польши неоднократно отмечали, что страна занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Польши Моравецкий публично призвал главу Украины Владимира Зеленского не допускать каких-либо оскорбительных высказываний в адрес Варшавы. Он отметил, что Польша намерена отстаивать свои интересы, в которые также входит активная помощь Украине, в том числе и военная.