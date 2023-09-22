Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций с главами внешнеполитических ведомств Ирана и Турции Хосейном Амиром Абдоллахианом и Хаканом Фиданом.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Перед началось встречи главы МИД России и Ирана провели короткую беседу, через некоторое время к ним присоединился Хакан Фидан. После совместного фотографирования дипломаты приступили к переговорам.

Позднее к главам МИД России, Ирана и Турции присоединился специальный представитель ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября Сергей Лавров встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, встреча дипломатов началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее Лавров на полях ГА ООН провёл встречу с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем. В рамках переговоров стороны обсудили украинский конфликт и зерновую сделку. При этом дипломаты, как заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, не обсуждали принципиально новых моментов зерновой сделки.