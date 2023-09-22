Баку, 23 сентября, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Советская и азербайджанская актриса и художница Алагез Салахова скончалась в возрасте 70 лет в Баку. Об этом сообщил её сын Дан Султанов в социальной сети.

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Как уточнил сын актрисы, она скончалась 19 сентября после продолжительной болезни.

«Шесть месяцев мы провели в больнице, на лечении… за границей, потом в Баку. Но всё равно… Сегодня ночью не стало моей мамы, человека невероятной, невозможной доброты, таланта, мудрости и какого-то вселенского всепрощения», — написал сын актрисы.

Церемония прощания с актрисой и художницей состоялись 21 сентября в Баку, в мечети Тязя Пирь, после чего Алагез Салахову похоронили на Ясамальском кладбище.

Салахова родилась в Москве в 1953 году в творческой семье. Она была дочерью Народного художника СССР Таира Салахова и его жены — театрального художника Ванцетты Ханум. Бабушкой актрисы была узбекской актриса и народная артистка СССР Тамара Ханум. Кроме того, Алагез Салахова была второй супругой актёра и режиссёра Константина Райкина.

Дебют Алагез Салаховой в кино состоялся в 1978 году, она сыграла роль Севиль в драме «Юбилей Данте» студии «Азербайджанфильм». Также актриса сыграла в фильмах «Перед закрытой дверью» (1981 год, режиссёр Расим Оджагов), «Другая жизнь» (1987 год, режиссёр Расим Оджагов), «Смысл жизни» (1987 год, режиссёр Дамир Салимов). Всего в фильмографии актрисы четыре киноработы.