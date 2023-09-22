Москва, 23 сентября, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш не обсуждали принципиально новых моментов зерновой сделки в ходе их переговоров в Нью-Йорке, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Mid.ru Сергей Лавров и Антониу Гутерреш

«Принципиальных моментов нет», — сказал замруководителя ведомства, слова которого приводит ТАСС.

Вершинин пояснил, что разговор касался усилий по реализации меморандума Россия — ООН с наглядными результатами для обеспечения доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. 17 июля 2023 года Россия приостановила участие в этом соглашении из-за систематического невыполнения условий российской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что черноморская инициатива фактически прекратила своё действие. В МИД России отмечали, что «зерновая сделка», целью которой было оказание помощи нуждающимся странам, превратилась в сугубо коммерческий проект Киева по вывозу продовольствия в «сытые» страны.

В начале сентября стало известно, что ООН выдвинула новый пакет предложений по зерновой сделке, подразумевающий переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, а также разморозку активов российских компаний, занимающихся производством удобрений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ранее уже получала подобные предложения, однако они так и остались обещаниями.