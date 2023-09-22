Варшава, 23 сентября, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично призвал Владимира Зеленского не допускать каких-либо оскорбительных высказываний в адрес Варшавы. Слова Моравецкого приводит польский телеканал TVP.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Я хочу сказать… Владимиру Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — сказал Моравецкий во время встречи с избирателями 22 сентября.

Он отметил, что Польша намерена отстаивать свои интересы, в которые также входит активная помощь Украине, в том числе и военная. «Хаб в Жешуве действует, действовал и будет действовать в сотрудничестве с нашими союзниками», — добавил премьер-министр.

20 сентября Матеуш Моравецкий объявил о приостановке поставок вооружения на Украину из-за потребности Варшавы в необходимо повышения обороноспособности.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить Владимира Зеленского после его обвинений в адрес Польши, пока действия украинского политика не привели к глобальной катастрофе. Филиппо подчеркнул, что Польша с начала вооружённого конфликта стала страной, оказавшей Украину наибольшую помощь, как военную, так и гуманитарную.