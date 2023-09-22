Моравецкий предостерёг Зеленского от высказываний в адрес Польши
Варшава, 23 сентября, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично призвал Владимира Зеленского не допускать каких-либо оскорбительных высказываний в адрес Варшавы. Слова Моравецкого приводит польский телеканал TVP.
«Я хочу сказать… Владимиру Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — сказал Моравецкий во время встречи с избирателями 22 сентября.
Он отметил, что Польша намерена отстаивать свои интересы, в которые также входит активная помощь Украине, в том числе и военная. «Хаб в Жешуве действует, действовал и будет действовать в сотрудничестве с нашими союзниками», — добавил премьер-министр.
20 сентября Матеуш Моравецкий объявил о приостановке поставок вооружения на Украину из-за потребности Варшавы в необходимо повышения обороноспособности.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить Владимира Зеленского после его обвинений в адрес Польши, пока действия украинского политика не привели к глобальной катастрофе. Филиппо подчеркнул, что Польша с начала вооружённого конфликта стала страной, оказавшей Украину наибольшую помощь, как военную, так и гуманитарную.