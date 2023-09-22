Мелитополь, 22 сентября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Как минимум четыре взрыва прогремели во временно оккупированном Киевом городе Запорожье. Об этом 22 сентября сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«В Запорожье и пригороде громко. В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов. Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для мирного населения», — уточнил Рогов.

По словам Рогова, в городе прогремели как минимум четыре взрыва. Он порекомендовал жителям Запорожья проследовать в укрытие и пообещал сообщить подробности о последствиях взрывов позднее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил Рогов, российские средства противовоздушной обороны, расположенные в Запорожской области, 22 сентября отразили удар ВСУ по Токмаку. Данные о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступали.