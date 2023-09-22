Севастопольцы устроили акцию в поддержку города и военных после атаки ВСУ
Севастопольцы исполнили гимн города после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота
Севастополь, 22 сентября, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Жители Севастополя массово исполняют гимн города и распространяют в социальных сетях видеоролики с песнями в его поддержку после ракетной атаки ВСУ на штаб Черноморского флота.
Граждане благодарят российских военнослужащих. Они участвуют в акции целыми семьями и коллективами.
Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. При отражении атаки на город российские силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить пять ракет
В результате нападения пострадали шесть человек. Часть одной из уничтоженных ракет упала в центре Севастополя, возле Русского драматического театра имени Луначарского. Её вывезли с места падения.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в ходе ракетной атаки на город ни один гражданский объект не пострадал.