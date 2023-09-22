Будапешт, 22 сентября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Венгрия не считает, что использование российского ядерного топлива на атомной электростанции «Пакш» может привести к каким-либо последствиям, заявил заместитель главы министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Левенте Мадьяр.

Mfa.gov.hu Левенте Мадьяр

«В этом очень чувствительном вопросе первостепенный момент, на который мы обращаем внимание в атомной энергетике, это безопасность, а также постоянные надёжные поставки», — сказал Мадьяр в ходе пресс-конференции 22 сентября, подчеркнув, что Венгрия в связи с этим не видит никаких препятствий для продолжения использования российского ядерного топлива.

Ранее в начале сентября в венгерских СМИ появилась информация о якобы намерениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заменить российское ядерное топливо французским, чтобы снизить зависимость страны от российской энергетики.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди в интервью Bloomberg заявил о зависимости Соединённых Штатов Америки от поставляемого из России ядерного топлива. Он добавил, что издержки из-за зависимости от России несут не только США, но и многие другие западные страны.