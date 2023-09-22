Ереван, 22 сентября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Протестное шествие в столице Армении завершилось на площади Республики вечером 22 сентября. Об этом в пятницу сообщило РИА Новости.

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Вечером 22 сентября участники протестной акции после завершения митинга организовали шествия по разным частям Еревана, в процессе которых они блокировали дороги и скандировали антиправительственные лозунги.

Большая часть протестующих вернулась на площадь Республики ближе к 22:30 по местному времени (21:30 мск). На данный момент обстановка на главной площади города спокойная, стычек участников акции протеста с полицией не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, в четверг, 21 сентября, акция протеста прошла в Ереване у здания правительства Армении. Протестующие требовали отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Во время митинга сотрудники полиции задержали 46 человек.

Митинги у здания правительства Армении проходят с 19 сентября после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В тот день министерство обороны Азербайджана объявило о проведении на территории Нагорного Карабаха «антитеррористических мероприятий». Никол Пашинян на фоне происходящего заявил, что военнослужащих ВС Армении в регионе нет.