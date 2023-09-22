Москва, 22 сентября, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Медики в России не выявили случаев заражения вариантом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.86, или «Пиролой», сообщила 22 сентября на телеканале «Россия-1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«На сегодняшний день не зарегистрирован ни один случай, поэтому у нас нет собственных наблюдений за больным, у которого был бы вирус <…> «Пирола», — сказала она.

Попова добавила, что в России нет необходимости повсеместно вводить масочный режим.

Как сообщало ИА Регнум, в Роспотребнадзоре 18 сентября заявили, что «Пирола» заразнее предшественников. При этом в России есть средства для эффективной борьбы с ними.

На территории Дома правительства России ввели масочный режим 16 сентября. Это объяснили сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сообщил, что в Кремле подобные меры вводить не планируют.

Минздрав поручил регионам готовиться к масочному режиму в медучреждениях. Им надлежит собрать необходимый запас медикаментов, спланировать маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной служб.