Вашингтон, 22 сентября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти решил исключить из оборонного бюджета $300 млн на следующий финансовый год, предназначенные на обучение ВСУ, сообщил 22 сентября портал Punchbowl News.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

«Маккарти говорит, что он уберёт предназначенные на подготовку украинских военных $300 млн из бюджета Пентагона», — говорится в сообщении.

По данным издания, глава нижней палаты Конгресса рассчитывает, что у него получится это сделать, так как там большинство от Республиканской партии, которая поддерживает сокращение расходов. Финансовый год в США начинается 1 октября, если к этому времени не будет согласован госбюджет, то американское правительство окажется без финансирования.

Как сообщало ИА Регнум, Маккарти в сентябре перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что не будет гарантировать выделение Киеву нового финансирования. Он добавил, что на встрече потребует отчитаться за деньги, которые Вашингтон выделял раньше.

Обозреватель издания The Washington Post Джош Рогин 22 сентября заявил, что судьба Украины «повисла на волоске», так как многие республиканцы против дальнейшей помощи Киеву. Он отметил, что сейчас многое в американской политике определяют выборы, а потому среди противоборствующих сторон будет всё больше поводов для разногласий.