Лондон, 22 сентября, 2023, 21:30 — ИА Регнум. ВСУ могли использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

СМИ приводит данные источника в ВСУ, заявившего об использовании британских ракет.

«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум 22 сентября, об ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов, звонить при необходимости в службу спасения и не выкладывать фото и видео с мест ЧП и работы ПВО.

Позднее он заявил, что ситуация после удара ВСУ по штабу ЧФ находится под контролем, экстренные службы тушат возникший пожар. По предварительной информации, гражданская инфраструктура при ударе не пострадала, мирные жители, оказавшиеся рядом со штабом, тоже остались целы, на месте развернули оперативный штаб.

Через час после сообщения об ударе по штабу советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об уничтожении ракеты возле Бахчисарая. Он уточнил, что МЧС ликвидируют последствия падения обломков ракеты.

Позднее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять ракет в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь. По данным сервиса FlightRadar24, во время атаки ВСУ на штаб ЧФ самолёт-разведчик военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon выполнял полёт возле побережья Чёрного моря.