Севастополь, 22 сентября, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Экстренные службы вывезли часть сбитой ракеты ВСУ, упавшей в центре Севастополя, возле Русского драматического театра имени Луначарского. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась по маршруту. Жители домов по проспекту Нахимова могут вернуться в свои квартиры», — написал он.

Развожаев отметил, что в центре города сняли запрет на движение на автомобилях, но по улице Советская, проезд всё ещё закрыт. Он также предупредил жителей не пугаться громких звуков, так как на 21:00 запланировано уничтожение части сбитой ракеты полигоне в районе Кара-Кобы.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по Севастополю 22 сентября. Он пришёлся по штабу Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что один военнослужащий после этого пропал без вести.

Развожаев сообщил, что взрывная волна выбила стёкла в десяти жилых домах. Среди гражданского населения города пострадавших нет. Экс-командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов призвал ответить на атаку Севастополя ударами по минобороны Украины, генштабу ВСУ и администрации украинского лидера.

Военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев в беседе с ИА Регнум заявил, что Киев подобными ударами добивается сугубо медийных целей, которые считает основными. В связи с этим удары по территории Крыма для украинского руководства более значимы, чем по центральным регионам России.