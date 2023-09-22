Париж, 22 сентября, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 22 сентября заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подменяет исторические факты, пытаясь переложить вину за бомбардировку Хиросимы с США на Россию.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Эта клика ужасна, и от неё необходимо избавиться», — написал он в соцсети X, отметив неприемлемость подобных высказываний.

Как сообщало ИА Регнум, в своём выступлении 21 сентября на вручении наград американского аналитического центра «Атлантический совет» глава ЕК вспомнила о бомбардировке Хиросимы, когда заговорила об уроженце этого города премьер-министре Японии Фумио Кисиде. Фон дер Ляйен заявила, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы ЕК, назвав их лживыми. Дипломат указала, что фон дер Ляйен не упомянула США как истинного виновника ядерных ударов Хиросиме и Нагасаки.

В мае 2023 года в Хиросиме прошёл саммит «Большой семёрки», на котором выступил Кисида. В своей речи он ни разу не сказал, какая страна ударила ядерным оружием по городу. Позднее замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу зачитала послание главы организации Антониу Гутерриша, который почтил память жертв атомных бомбардировок в Японии. При этом в документе не было ни слова о том, что США стояли за этими атаками на японские города.