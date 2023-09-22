Варшава, 22 сентября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. В Польше заявили о заинтересованности властей страны в обострении украинского конфликта накануне выборов. Об этом 22 сентября заявил политолог Павел Мусялек.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, общество устало от затяжного кризиса, а непростая экономическая ситуация в стране способствует нежеланию политиков разрешать его.

«Наоборот, они заинтересованы в эскалации. Но я не думаю, что после предвыборной кампании мы вернёмся к тем отношениям, которые у нас с Украиной были. Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет», — заявил Мусялек в интервью Do Rzeczy.

Тёплое общение ещё может остаться между рядовыми поляками и украинцами, но точно не между правлением стран, уверен политолог.

Как сообщало ИА Регнум 20 сентября, депутат сейма Польши Кшиштоф Босак «выставил счёт» Украине за всю помощь, которую Варшава оказывала Киеву в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу). Он опубликовал видео, как он стоит перед посольством Украины в Варшаве и держит счёт, где учтены все виды помощи киевским властям.

Перед этим Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за введённых ими ограничений на импорт украинской аграрной продукции. Издание Rzeczpospolita также сообщило от отмене встречи президента Польши Анджея Дуды с главой Украины Владимиром Зеленским, которую планировали на Генассамблее ООН, что объяснили изменением расписания польского лидера. Однако, выступая в ООН, Дуда сравнил Украину с утопающим, который тащит на дно того, кто его спасает и заявил, что Польша в этой ситуации будет действовать в своих интересах.

Позднее Польша сообщила о прекращении поставок оружия Украине. Дуда пояснил, что СМИ неверно истолковали слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о полном прекращении поставок оружия Киеву, а речь идёт о подписанных ранее соглашениях. Президент заявил, что глава правительства имел ввиду другое, но его высказывание выставили худшим образом из всех возможных.