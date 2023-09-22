В Москве 14-летнего подростка избили до потери сознания
Полиция разыскивает избивших 14-летнего подростка до потери сознания
Москва, 22 сентября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. В Москве 14-летнего подростка жестоко избили до бессознательного состояния. Инцидент произошёл 20 сентября на Лобненской улице.
Как стало известно ИА Регнум, возле торгового центра «Зиг Заг» двое подростков избили третьего и сбежали. Пострадавшим оказался ученик 9 класса 236-й школы Карен М. Прибывшие на место медики оказали ему неотложную помощь и госпитализировали с различными травмами в Тушинскую детскую городскую больницу. Врачи поставили ему диагноз ушиб головного мозга и остановка сердца. Пострадавшего направили в реанимацию.
Со слов очевидцев, на вид напавшим на Карена М. 18-20 лет, оба неславянской внешности. Один был одет во всё тёмное, на втором была красная куртка. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, ведётся расследование.
Как сообщало ИА Регнум 21 сентября, в Свердловской области расследуют уголовное дело о нападении 10 подростков кавказкой национальности на юношу, якобы оскорбившего одного из них. Инцидент произошёл несколькими днями ранее, 50-летняя воспитательница местного храма рассказала, что её несовершеннолетнего сына беспричинно избили. Женщина обратилась в полицию, оперативникам удалось найти видео инцидента в Telegram-канале и восстановить картину. На кадрах было видно, как 17-летний потерпевший вышел из дома, во дворе к нему подошла толпа из 10 незнакомцев в возрасте от 17 до 19 лет, которые стали его избивать. По делу задержали троих человек.