Москва, 22 сентября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. В Москве 14-летнего подростка жестоко избили до бессознательного состояния. Инцидент произошёл 20 сентября на Лобненской улице.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Как стало известно ИА Регнум, возле торгового центра «Зиг Заг» двое подростков избили третьего и сбежали. Пострадавшим оказался ученик 9 класса 236-й школы Карен М. Прибывшие на место медики оказали ему неотложную помощь и госпитализировали с различными травмами в Тушинскую детскую городскую больницу. Врачи поставили ему диагноз ушиб головного мозга и остановка сердца. Пострадавшего направили в реанимацию.

Со слов очевидцев, на вид напавшим на Карена М. 18-20 лет, оба неславянской внешности. Один был одет во всё тёмное, на втором была красная куртка. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, ведётся расследование.

Как сообщало ИА Регнум 21 сентября, в Свердловской области расследуют уголовное дело о нападении 10 подростков кавказкой национальности на юношу, якобы оскорбившего одного из них. Инцидент произошёл несколькими днями ранее, 50-летняя воспитательница местного храма рассказала, что её несовершеннолетнего сына беспричинно избили. Женщина обратилась в полицию, оперативникам удалось найти видео инцидента в Telegram-канале и восстановить картину. На кадрах было видно, как 17-летний потерпевший вышел из дома, во дворе к нему подошла толпа из 10 незнакомцев в возрасте от 17 до 19 лет, которые стали его избивать. По делу задержали троих человек.