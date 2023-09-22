Москва, 22 сентября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. 25 сильнейших стартап-команд в области Defi, Web3.0, больших данных, технологий для здравоохранения, маркетинга, электронной коммерции, логистики представили свои разработки в формате технологического шоу на демодне четвертой волны акселератора Sber500.

Сбербанк Технологическое шоу на демодне четвертой волны акселератора Sber500.

На сцену также вышли реальные инвесторы и топ-менеджеры корпораций, которые оценивали выступления. Среди них были представители beeline ventures, X5 Group, «Газпром нефть», Moscow Seed Fund и другие. По итогам питчей инвесторы и компании предложили стартапам более 240 млн рублей инвестиций и пилотные

«Российская земля всегда была богата талантами, и сегодня на нашем мероприятии вы можете почувствовать силу интеллекта и силу страсти ребят. Участники Sber500 прошли колоссальный отбор и получили право выйти на эту сцену. Здесь сегодня собрались те, о ком будут сниматься фильмы», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он выразил убеждённость, демодень и акселератор — свидетельство технологической силы России. «Стартапы — это всегда про будущее. И только самые прозорливые, самые отважные, устремлённые в будущее визионеры увидят в этих ребятах больших людей», — подчеркнул Греф.

В основе формата мероприятия — elevator pitch (презентация в лифте), когда за две минуты нужно заинтересовать инвестора своим проектом. Кроме того, в шоу были задействованы ещё три формата: napkin pitch (предложение для стартапа подписывается прямо на салфетке в кафе), taxi pitch (водитель-фаундер презентует стартап пассажиру-инвестору) и airport pitch (основатель делает питч стартапа инвестору в лаундж-зоне аэропорта). Каждый формат был презентован в виртуальных городах, созданных с помощью технологий расширенной реальности (XR).

На участие в Sber500 претендовали 1250 технологических стартапов из 36 стран. 150 команд прошли двухнедельный образовательный онлайн-интенсив, и только 25 лучших команд из России, Индии и Турции прошли в основную программу акселератора, состоящую из серии воркшопов и практических заданий. 15 недель стартапы работали с менторами со всего мира. За время акселератора их выручка в среднем увеличилась на 148%, финалисты заключили 92 контракта и привлекли 90 млн рублей инвестиций еще до демодня.