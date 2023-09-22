Москва, 22 сентября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Правительство России с 1 января 2024 года повысит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% до ₽19 242, благодаря чему вырастут зарплаты более чем у 4,5 млн человек. Об этом 22 сентября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

Он подчеркнул, что правительство, выполняя поручение президента Владимира Путина, повысит МРОТ с существенным опережением темпов инфляции. Глава правительства напомнил, что с начала 2023 года МРОТ вырос до 16 242 рублей.

В Госдуму законопроект о повышении МРОТ внесли на рассмотрение 6 марта. На это предложили выделить ₽18,5 млрд.

Депутаты Госдумы от ЛДПР выступали с инициативой поднять МРОТ до ₽20 тыс. Профильный комитет законодательного органа по труду выступил против этого предложения.

Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат. Он подчеркнул, что это должно стать ориентиром для предприятий и властей всех уровней. Президент отметил, что для достижения этой цели важны подготовка кадров и учёт спроса на специалистов.

Российский лидер также сообщил, что по итогам июля 2023 года зарплаты в стране в среднем выросли на 10,5%. Он призвал сохранить эту тенденцию в дальнейшем.