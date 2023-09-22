Киев, 22 сентября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин оценил идею киевского лидера Владимира Зеленского об изменении Устава ООН, которую он озвучил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Советник назвал её бессмысленной.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Зеленский размахнулся по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно», — заявил Соскин на Youtube-канале.

В выступлении на Генассамблее Зеленский заявил, что организация в «глухом углу» якобы из-за права вето России. По его мнению, необходимо реформировать ООН и механизм права вето в частности. Зеленский заявил, что у генассамблеи должна быть возможность его преодолеть через голосование.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров указал, что ООН стоит рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций вместо того, чтобы под давлением обращать внимание на случаи применения права вето.

Как сообщало ИА Регнум, неделя высокого уровня Генассамблее ООН стартовала в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

По сообщениям СМИ, Зеленский устроил истерику на генассамблее. Его спор с одним из партнёров Украины оказался эмоциональным, а напряжение указало на давления со стороны западных кураторов. Ко всему прочему американский президент Джо Байден уже не сильно стремится помогать ему, и такие настроения наблюдаются среди лидеров и других стран. На генассамблее глава киевского режима выступал перед полупустым залом, а их итоговая пресс-конференция с американским лидером Джо Байденом завершилась скандалом: участники переговоров молча сидели, не отвечая на вопросы.