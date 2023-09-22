Москва, 22 сентября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Из камеры вещдоков полиции в Саратове пропало 10 кг различных наркотиков. 21 сентября было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 229 УК РФ (Хищение либо вымогательство наркотических средств).

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщил источник ИА Регнум, пропажу наркотиков из камеры вещдоков отделения полиции № 4 обнаружили члены спецкомиссии. Так, пропало около 10 кг психотропов среди которых: Пропало мефедрон весом почти в 1380 г, средство-смесь, в состав которой входит N-метилэфедрон суммарной массой 937 г, семь килограмм конопли, 159 г гашиша, почти 78 г героина и 4,9 г амфетамина.

Начата проверка в отношении ответственного за хранение вещдоков.

Ранее ИА Регнум писало, что начальница склада вещдоков в Петербурге вынесли с него несколько дорогих гаджетов и попыталась их продать своей подруге. Однако из-за инцидента с маленькой дочкой женщины, та сдала полицейскую коллегам.