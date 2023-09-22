Москва, 22 сентября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начальница склада вещественных доказательств, вынесшая смартфоны, планшеты и ноутбук, оказалась в поле зрения полиции после неудачной игры своего сожителя с маленькой дочерью подруги. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Как стало известно, Наталья (имя изменено) обратилась в правоохранительные органы с заявлением в отношении своей подруги — Ольги (имя изменено). Из заявления следует, что сожитель Ольги, играя с двухлетней дочерью Натальи уронил ребёнка и нанёс девочке тяжёлые травмы. Малышку госпитализировали. Кроме того, Наталья указала, что её знакомая является начальников склада вещдоков №1 и пытается продать ей мобильный телефон, планшет и компьютер, которые оттуда вынесла. Все эти вещи официально числятся как уничтоженные.

В ходе проверки сотрудники полиции действительно обнаружили в доме Ольги вышеуказанную технику. При этом все гаджеты числятся как изъятые и уничтоженные по итогам расследования уголовных дел.

Сама Ольга заверила, что техника принадлежит ей. Однако чеков и других доказательств этого не привела. На вопрос о том, как вышло, что вся имеющаяся у неё техника совпадает с той, что указана в акте об уничтожении вещдоков, назвала это «какой-то ошибкой».

По результатам проверки Ольгу уволили, а в отношении её сожителя возбудили дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за падения дочери Натальи.

18 сентября стало известно, что в Саратове со склада вещдоков пропали порядка 10 кг наркотических средств. Пропажу веществ из отделения полиции № 4 обнаружили члены специальной комиссии.