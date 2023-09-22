Луганск, 22 сентября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Ученица Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии» Кристина Куля, благодаря конкурсу «Пишем Будущее», смогла исполнить свою мечту и побывать в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России. Об этом сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей», организовавшей конкурс.

Пишем Будущее Участница проекта «Пишем Будущее» приняла участие в открытом уроке с Президентом России

«Моей давней мечтой было побывать в Президентской академии, поскольку в дальнейшем я планирую продолжить здесь своё обучение. Сегодня моя мечта осуществилась — я прошлась по всем кампусам этого замечательного места. Я очень вдохновлена, эмоции зашкаливают», — рассказала школьница.

Директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что посещение РАНХиГС станет для девушки новым шагом на пути к цели. Руководство платформы следит за позитивными изменениями в жизни участников проектов платформы, добавил он.

Комиссаров рассказал, что в проекте «Пишем Будущее» молодёжь из новых регионов России может написать о видении будущего своей школы, населённого пункта или региона. Участники финала смогут создать проект, позволяющий приблизить будущее.

Проект «Пишем Будущее» создали для поддержки реализации творческого потенциала молодых людей новых регионов России. Сильнейшие участники смогут побороться за победу и получить поддержку своих инициатив от Академии ПСБ, а также отправиться в тур в один из регионов России.

Как сообщало ИА Регнум, победители первой волны конкурса «Пишем Будущее» стали участниками программы «Больше, чем путешествие». Они в августе 2022 года посетили основные достопримечательности города-героя Волгограда.