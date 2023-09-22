Вашингтон, 22 сентября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, обвинил сына действующего американского лидера Хантера Байдена во взломе своего аккаунта в соцсети X.

Gage Skidmore Дональд Трамп-младший

«Я вернулся. Хантер Байден, должно быть, взломал мой аккаунт», — сообщил Трамп-младший.

При этом доподлинно неизвестно, вернул ли он себе доступ к профилю.

Как сообщало ИА Регнум 20 сентября, на странице Трампа-младшего в соцсети появилось сообщение о смерти его отца. В посте говорилось, что Дональд Трамп скончался, а Дональд Трамп-младший будет баллотироваться в президенты США вместо него в 2024 году. Также в аккаунте опубликовали оскорбления в адрес американского лидера Джо Байдена и послание в адрес предпринимателя Илона Маска, в котором говорилось: «Ты принадлежишь моему отцу». При этом Трамп-старший уже после этого разместил пост на своей личной странице в соцсети Truth Social.

В августе Трамп-младший после завершившейся процедуры ареста отца начал продажу мерча с изображениями его тюремной фотографии. На той же странице в соцсети X он написал, что вся прибыль от продажи продукции пойдёт в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием.