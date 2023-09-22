Москва, 22 сентября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В московском парке Горького прошло масштабное празднование Всемирного дня русского единения, на котором собрались блогеры, музыканты и представители молодежи из многих российских регионов. Более 50 миллионов пользователей наблюдали за праздником в социальных сетях.

«Инсайт Люди» В московском парке Горького прошло масштабное празднование Всемирного дня русского единения

Площадка этого большого мультиформатного фестиваля представляла собой несколько ярких зон, которые подготовили известные отечественные компании: видеохостинг RUTUBE, мобильное приложение вертикальных видео Yappy, бойцовскую лигу «Наше дело», продюсерский центр «Инсайт Люди». Особое внимание привлекли шатер «Русский цирк» и лекторий, где в дискуссиях участвовали популярные блогеры и звездные спикеры.

«Инсайт Люди» В московском парке Горького прошло масштабное празднование Всемирного дня русского единения

В течение восьми часов каждый гость мог окунуться в неповторимую атмосферу жизни современных блогеров, попробовать свои силы в необычных конкурсах, познакомиться с молодыми лидерами мнений, а еще раскрасить огромное полотно, довериться своим тактильным ощущением и угадать предметы или сделать фотографии в креативных локациях. Со сцены звучали хиты любимых исполнителей, среди которых были «Дискотека Авария», RASA, «Винтаж», Юлианна Караулова, Amirchik, Оля Краснова, Лера Туманова и многие другие.

Исполнительный вице-президент Газпромбанка, генеральный директор молодежного сообщества «Вызов» Андрей Серов уверен, что организаторам удалось создать особую креативную атмосферу: «Все люди, которые здесь собрались из самых разных регионов, объединены общими ценностями, глубинными, фундаментальными, настоящими. Сегодня мы все стали участниками праздника свободного творчества, когда молодые люди делают то, что им нравится, и им никто ничего не навязывает».

«Инсайт Люди» В московском парке Горького прошло масштабное празднование Всемирного дня русского единения

Также Андрей Серов рассказал о практиках молодежного сообщества «Вызов», которые помогают молодежи и студентам выпускать оригинальный контент и продвигать ценности самообразования и развития на лучших отечественных площадках. Но не менее важной задачей, которую ставит перед собой сообщество, является поддержка молодых ученых и инженеров, которые уже завтра представят важные изобретения и определят траекторию развития нашей страны: эти люди могут рассказать о себе и своих целях, уже сегодня познакомить со своими разработками и научными идеями.

По словам первого заместителя генерального директора компании «Иннопрактика», президента молодежного сообщества «Вызов» Натальи Поповой, праздник продемонстрировал новые возможности активным молодым людям, которые полны сил, хотят работать на благо страны и могут «через культуру и медийные продукты доносить важные для каждого гражданина нашей страны идеи».

«Инсайт Люди» В московском парке Горького прошло масштабное празднование Всемирного дня русского единения

Этой же точки зрения придерживается генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина. «Мы считаем, что значение Всемирного дня русского единения заключается в том, чтобы через простые форматы рассказывать, почему важно быть вместе, поддерживать друг друга и стремиться к общим победам», — отметила она, напомнив, что этот праздник так масштабно отмечается уже второй год подряд и привлекает самых разных людей, которым подобное общение помогает находить и единомышленников, и идеи для будущих проектов. Алина Зиннатуллина познакомила гостей и с работой продюсерского центра «Инсайт Люди», который обладает крупнейшей в стране сетью региональных блогерских студий полного цикла и помогает решать задачи глобальных и локальных брендов от рождения идеи до выполнения бизнес-целей. Центр присутствует в 77 российских регионах, а к концу года планирует довести эту цифру до 89. В специальных креативных локациях резиденты могут работать над созданием контента, участвовать в мастер-классах и проводить встречи.

Партнерами празднования Всемирного дня русского единения выступили «Газпром-Медиа Холдинг», Газпромбанк, телеканал ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, Yappy, RUTUBE, компания «Иннопрактика», продюсерский центр «Инсайт Люди», бойцовская лига «Наше дело» и молодежное сообщество «Вызов».