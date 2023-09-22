Москва, 22 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило о пресечении попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершить атаки беспилотными летательными аппаратами над Белгородской и Курской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям ведомства, опубликованным в Telegram-канале, около 15:30 мск. дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Также в Минобороны сообщили, что около 17:00 мск. российские средства ПВО ликвидировали дрон над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 22 сентября, что российские силы ПВО ликвидировали украинский дрон в районе Белгорода. Губернатор добавил, что информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.