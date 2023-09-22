Москва, 22 сентября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Самолёт-разведчик военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon во время атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе выполнял полёт возле побережья Чёрного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

aceebee Boeing P-8 Poseidon

Согласно данным сайта, американский борт вылетел с Сицилии в 9.31 мск. Потом он долетел до севера Румынии и начал барражировать. После атаки на Севастополь он продолжил полёт над румынской территорией.

Самолёты Boeing P-8A Poseidon часто оснащают комплексом радиотехнической разведки дальнего действия.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября, от которого здание получило повреждения. В Минобороны России заявили, что после этого пропал без вести военнослужащий.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что от удара по штабу флота взрывной волной выбило стёкла в десяти жилых домах. Среди гражданского населения никто не пострадал.

Экс-командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов заявил, что на атаку на Севастополь нужно ответить ударами по центрам принятия решений. Он призвал ударить по минобороны Украины, генштабу ВСУ и администрации украинского лидера.