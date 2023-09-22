Белгород, 22 сентября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили украинский дрон 22 сентября в районе Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлёте к городу», — сообщил Гладков.

Губернатор сказал, что информация о последствиях случившегося появится позже — её уточняют сейчас оперативные службы. Пока о пострадавших и разрушениях никакой информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ самолётного типа в небе над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны, дрон сбили в 23:45 мск.

Гладков со своей стороны уточнил, что украинский беспилотник сбили над Шебекино.