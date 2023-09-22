Москва, 22 сентября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Материнский капитал в российском бюджете полностью финансово обеспечен, за трёхлетку им воспользуются более четырёх миллионов семей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

РИА Новости

«На выплату единого пособия <…> предусмотрено 4,4 трлн рублей на 2024–2026 годы, что позволит обеспечить пособием более 10 млн граждан», — уточнил министр.

С начала 2023 года в России уже более 424 тысяч семей получили материнский капитал. Размер пособия на первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей, а на второго — 775,6 тысячи.

В августе депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении материнского капитала на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего — до 1 млн. В беседе с ИА Регнум профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова оценила эту инициативу. Эксперт отметила, что законопроект предполагает повышение выплат маткапитала на 28%. По её мнению, предложенное увеличение, скорее всего, окажется на приемлемом для бюджета уровне.

В Соцфонде России сообщили в мае, что уже 207 тысяч российских семей оформили получение ежемесячных пособий из средств маткапитала на детей до трёх лет.

При этом бывший министр финансов Алексей Кудрин отметил, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в России.

Премьер страны Михаил Мишустин также заявил, что программа доказала эффективность и востребованность.