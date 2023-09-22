Брюссель, 22 сентября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо не исключил, что Украина сможет получить от Брюсселя старые самолёты F-16, сообщил телеканал RTBF.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН Де Кроо отметил, что минобороны Бельгии планирует заменить F-16, срок эксплуатации которых истёк, на истребители пятого поколения F-35. В этой связи бельгийские власти решили изменить своё первоначальное решение не поставлять Киеву старые самолёты.

«Но это — в долгосрочной перспективе, потому что нам на это потребуется от двух до четырёх лет. Но понадобится ли Украине вооружение для самообороны в ближайшие десять лет? Вполне вероятно», — сказал Де Кроо.

Глава бельгийского правительства пояснил, что время необходимо для постепенной замены F-16 на F-35. Решение по Украине власти примут по итогам анализа, который должно сделать минобороны, чтобы понять, сколько и когда самолётов можно будет передать Украине и целесообразно ли это.

Власти Бельгии несколько месяцев назад решили принять участие в коалиции поставщиков Киеву F-16, возглавляемой Нидерландами и Данией. В коалицию планировала вступить также Норвегия.

Брюссель, не обещая самолёты Киеву, выразил готовность участвовать в обучении украинских пилотов управлению F-16.

Правительство Бельгии 22 сентября приняло окончательное решение о том, что шесть украинских инструкторов и ещё четыре специалиста пройдут курсы в Бельгии для последующего обучения пилотов и другого украинского персонала управлению F-16.

Также власти Бельгии решили, что в ближайшие недели трое бельгийских военных отправятся в учебный центр украинских пилотов F-16 в Дании. Что касается Дании, она пообещала Киеву шесть F-16 в этом году, восемь — в следующем и пять — в 2025 году. Норвегия также решила в будущем передать Киеву F-16.

В ВСУ выразили надежду на получение от Вашингтона в будущем F-35, от Швеции Киев хотел бы получить истребители четвёртого поколения JAS 39 Gripen. Об этом 21 сентября сообщил Юрий Игнат — представитель украинских ВВС.