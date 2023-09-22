Москва, 22 сентября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. После ракетной атаки украинской армии на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе пришло время нанести удары по зданию минобороны Украины генштабу ВСУ, и офису украинского лидера Владимира Зеленского, находящегося в Киеве на Банковой улице, заявил РИА Новости экс-командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.

kprf.ru Владимир Комоедов

«Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой», — сказал он.

Комоедов добавил, что для отражения участившихся атак на Крым нужно наращивать количество средств противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал для защиты основных центров управления и коммуникаций разбить территорию полуострова на секторы и зарезервировать для них силы ПВО.

Как сообщалоИА Регнум, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября нанеся повреждения зданию. В Минобороны России сообщили, удара один из военнослужащих пропал без вести.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что от удара по штабу взрывная волна выбила стёкла в десяти жилых домах. Среди мирного населения никто не пострадал.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что средства ПВО сбили крылатые ракеты над полуостровом. Он призвал сохранять спокойствие.