Москва, 22 сентября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В России появилась новая мошенническая схема с подставными руководителями оборонных предприятий. Как рассказали 22 сентября в «Ростехе», злоумышленники под их видом пытаются получить конфиденциальные сведения у реальных сотрудников таких предприятий.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

«Во всех случаях преступники действуют примерно по одному сценарию. Они создают фейковые аккаунты директоров оборонных предприятий», — сообщила пресс-служба организации.

Работнику ОПК присылают сообщение от якобы его руководителя, который предупреждает, что у полиции к сотруднику якобы есть определённые вопросы. Как правило, сотрудника «подозревают» в финансировании ВСУ.

«Для убедительности сотруднику иногда даже пересылают «письмо из ФСБ», разумеется, поддельное. Далее «куратор» пытается вытянуть личные данные, информацию о предприятии и так далее», — рассказали в «Ростехе».

При этом в фальшивые аккаунты вносят настоящие данные директоров, а к сотрудникам обращаются по имени и отчеству. Госпредприятие предупредило, что отвечать на подобные сообщения с незнакомых номеров, даже если собеседник представился руководителем, опасно и не следует, как и предоставлять личные данные или сведения о месте работы.

Как сообщало ИА Регнум 22 сентября, мошенники начали рассылать россиянам письма якобы от Федеральной налоговой службы, в которых требуют уплаты налогов. В самом ведомстве подчеркнули, что не имеют отношения к подобным рассылкам. Настоящие уведомления отправляют на почту или в личные онлайн-кабинеты граждан, и в них есть только номер самого извещения и указание, что документ доступен для просмотра в сервисе.

Банк ВТБ 25 августа распространил информацию о новой схеме, которую стали использовать мошенники на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Злоумышленники предлагают жертвам поместить деньги на вкладах с повышенной доходностью и кешбэком. Сбербанк также предупредил, что мошенники начали похищать средства с личных счетов не только самих обманутых ими граждан, но и их родственников. Преступники пытаются внушить своей жертве, что некие недобросовестные сотрудники банка якобы пытаются оформить на её имя кредит и похитить эти средства.