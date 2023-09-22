Москва, 22 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. России удалось нивелировать многие вызовы, поддержать граждан и предприятия, несмотря на сохраняющееся внешнее давление на российскую экономику. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, посвящённому проекту федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

«По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше, чем на 2%», — сказал Мишустин.

Премьер пояснил, что в немалой степени росту ВВП способствовало увеличение обрабатывающей промышленности, перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в начале года.

Он отметил, что экономика России перешла к устойчивому росту, вопреки мнению ряда экспертов.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер Владимир Путин 18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год заявил, что экономика страны завершила восстановление после введения Западом антироссийских санкций. Президент отметил, что ВВП России вышел на досанкционный уровень 2021 года.

Путин в сентябре также заявил, что стране «рисовали минус» по динамике ВВП, но по итогам года он может вырасти на 2,8%.

В июне глава государства заявил, что Западу не удалось спровоцировать катастрофу, введя санкции. Путин отметил, что, наоборот, для Москвы открылись новые направления развития, а уход западных компаний открыл ниши российскому бизнесу, что позволило экономике продвигаться вперёд.

Помимо этого, в июле президент продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности, которые стали ответом на санкции против России.