Киев, 22 сентября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Предки Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова участвовали в сожжении Москвы. Об этом Буданов заявил 22 сентября в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Он пояснил, что это происходило ещё в то время, когда Русь ходила в военные походы в Константинополь (ныне Стамбул).

«Это мы ― Киевская Русь. Отсюда всё ушло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в то время в Константинополь заходила», ― сказал глава ГУР.

Он считает, что только Украина может претендовать на статус наследницы Киевской Руси, при этом Россия просто пытается «подменить» историю.

«Нам нужно вернуть свою историю, а она — знаменитая», — добавил Буданов.

Одним из самых громких заявлений Буданова стали его слова о том, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока Украина не победит. Позднее он также пригрозил России новыми терактами на территории Крыма, так как Киев намерен уничтожать на территории полуострова «всё российское».

Уже более 20 лет в сознание украинцев настойчиво внедряют идею, согласно которой государственность Киевской Руси унаследовали не Владимирское и Московское княжества, а Галицко-Волынское княжество и через него — Великое княжество Литовское.

Современная украинская историография утверждает, что сегодняшняя Россия не имеет никакого отношения к истории Киевской Руси, разве что некоторые её территории когда-то были подконтрольны Киеву. Наследие культуры Киевской Руси признают достоянием одних лишь украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, лидер киевской власти Владимир Зеленский считает, что Украина является якобы единственной законной наследницей Киевской Руси. В выступлении по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси он заявил, что крещение великим князем Владимиром Киевской Руси является историей Украины, и это не нужно доказывать историческими трактатами и статьями. Он заявил, что Киевская Русь ― это «мать нашей истории», а 24 области Украины и полуостров Крым ― её родные дети.

Как известно, название «Киевская Русь» придумали в исторической литературе в 19 веке, оно стало официальным в СССР при Сталине и в древности никогда не было самоназванием Руси.