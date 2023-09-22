Симферополь, 22 сентября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по Севастополю среди гражданских лиц никто не пострадал, заявил 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Егор Алеев/ТАСС

«От ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Развожаев также пояснил, что в домах и учреждениях по центральному кольцу города отключили газоснабжение, электроснабжение, а также снизили подачу воды.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота 22 сентября. В результате здание штаба получило повреждения. Позже глава региона Сергей Аксёнов заявил, что ПВО сбила крылатые ракеты над Крымом.

В Минобороны России заявили, что в результате ракетного удара один военнослужащий пропал без вести. В ведомстве добавили, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских ракет.