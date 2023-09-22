Москва, 22 сентября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года превысит 19 тысяч 200 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 млн человек», — сказал глава правительства.

Мишустин пояснил, что по поручению президента правительство ускоренно увеличило минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 2024 года, что существенно опередит темпы инфляции.

В апреле премьер-министр заявил, что с начала 2023 года МРОТ вырос до 16 242 рублей, а 1 января 2024 года сумма будет проиндексирована ещё раз на 18,5%.

В Госдуму на рассмотрение 6 марта внесли законопроект о повышении минимальной оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. С учётом того, что это повысит расходы на оплату труда в бюджетной сфере, на данные цели планируется выделить 18,5 млрд рублей.

Глава государства Владимир Путин в январе дал поручение правительству России до 1 июля 2023 года повысить МРОТ так, чтобы повышение опережало темпы инфляции в стране. Также сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР предлагали установить минимальный размер оплаты труда в сумме 20 тыс. рублей в месяц. Однако поддержки среди своих коллег не нашли.