Волхов, Ленинградская область, 22 сентября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. 250 взрослых и юных жителей города Волхова смогли подняться в небо вместе с путешественником и рекордсменом Федором Конюховым. В числе начинающих аэронавтов — наиболее отличившиеся воспитанники всероссийского движения «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), отмечающей в этом году свое 20-летие.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«Это были непередаваемые ощущения, — поделилась впечатлениями участница полетов, воспитанница волховской медиа-школы ДРОЗДА Софья Григорьева. — Мы поднялись на небольшую высоту по сравнению Федором Конюховым, но восторг испытали невероятный». «Я безумно счастлива от возможности увидеть нашу землю, город с высоты птичьего полета и стать маленькой частью большого рекорда знаменитого путешественника, — рассказала она. — Я сама родом из Норильска. Устанавливая свой рекорд, Федор Федорович пролетал над моим городом. Мы с замиранием сердца следили за пролетающим шаром, зная, что он может приземлиться и в Норильске. Но Конюхова я все равно увидела. Здесь, в Волхове, вместе с нами он отметил большой юбилей проекта «ФосАгро» — ДРОЗД».

Напомним, в марте этого года воздухоплаватели Фёдор Конюхов и Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» установили рекорд по дальности беспосадочного перелёта. Шар, на котором поднимались волховчане, — точная вчетверо уменьшенная копия того самого уникального, построенного по заказу компании «ФосАгро» специально для полета Конюхова, теплового шара объемом 12 тыс. кв. м. Местом для подъемов выбрали стадион «Металлург», накануне подготовили площадку, организовали зону активностей. К полету пригласили воспитанников ДРОЗДа и школьников, которые отличились в учебе, спорте и творчестве. Как рассказывают организаторы, ребята не просто поднимались вверх, они смогли полюбоваться родным городом, предприятием, которое организовало для них этот праздник, узнали, как движется шар, за счет чего набирает скорость и как приземляется.

Скриншот с видео На большом воздушном шаре На большом воздушном шаре Федор Конюхов устанавливает новый мировой рекорд

Свой рекордный перелёт Фёдор Конюхов посвятил 20-летию всероссийского движения ДРОЗД — ключевого социальный проект генерального партнёра экспедиции компании «ФосАгро». С 2003 года во всех регионах присутствия компании работают спортивные секции, творческие студии, классы дополнительного образования, патриотические клубы. На постоянной основе бесплатно в них занимаются более семи тысяч детей. Чтобы показать им, как важно идти за своей мечтой, Федор Конюхов и решился поставить очередной рекорд. «Своим полётом мы хотим вдохновить молодое поколение, призвать их стремиться к новым достижениям, продвигать вперед предел человеческих возможностей, ставить большие цели», — сказал Фёдор Конюхов после завершения перелёта. Встреча воспитанников ДРОЗДа из Волхова с легендарным путешественником — один из финальных аккордов празднования юбилейного года.

Также в этот день, в Волховском дворце культуры Федор Конюхов открыл выставку своих картин «Путешествие длиною в жизнь». На 37 холстах отражены незабываемые моменты экспедиций Конюхова. Юные жители Волхова вместе с автором картин «прошли» по раскалённой пустыне, «побывали» на Северном полюсе, «пепеплыли» моря и океаны. Как заявил детям Федор Конюхов, настоящий путешественник открывает мир не только для себя, но и для остальных людей. Праздник в Волхове по случаю 20-летия проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность» продолжится и завтра. Планируется, что Федор Конюхов даст старт легкоатлетическому забегу, приуроченному к Всемирному дню сердца.