Баку, 22 сентября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В процессе интеграция армян Нагорного Карабаха во все сферы жизни Азербайджана, вероятно всего, избежать сложностей не удастся. Об этом 22 сентября в интервью агентству Reuters заявил помощник президента Азербайджана ― заведующий отделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он пояснил, что речь идёт о модели миротворческой реинтеграции армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь страны, но, по его словам, надо быть реалистичным и понимать, что найдутся те, кто не примет новых условий.

«Будут трудности, этого никто не отрицает. Важно то, что у нас есть политическое видение, позволяющее продвигаться вперёд в направлении реинтеграции», ― указал помощник главы государства.

Он подчеркнул, что люди при обеспечении прав должны учитывать и определённые обязательства и ответственность, должны принять и уважать это.

«Возможно, будут те, которые не примут этого и предпочтут жить в другой стране. Это их решение. Мы уважаем их решения», ― сказал Гаджиев.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических действий» в Нагорном Карабахе. На следующий день при посредничестве командования российских миротворцев стороны достигли договорённости о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября.

Тогда же Баку сообщил о готовности плана социально-экономической реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. Работу над документом вели соответствующие ведомства.

21 сентября в азербайджанском городе Евлахе состоялась встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвящённая интеграции региона в состав республики. На переговоры представители армянских жителей Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков заявил, что Баку и Степанакерту не решить всех проблем вокруг Нагорного Карабаха за одну встречу. Понадобятся новые переговоры. Он добавил, что эта встреча может внести свой вклад в мирный процесс между Ереваном и Баку.