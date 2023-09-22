Шебекино, Белгородская область, 22 сентября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В Шебекино Белгородской области двое полицейским могут стать фигурантами уголовного дела из-за пропажи автомата АК-74 и более 1500 патронов. Как сообщил источник ИА Регнум, оружие, по всей видимости, пропало во время удара ВСУ по отделу МДВ в Шебекино.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, 22 сентября полиция завершила проверку в отношении своих коллег из ОМВД и передало все материалы в СК РФ. В отношении правоохранителей могут возбудить уголовные дела по статьям 292 и 293 УК РФ (служебный подлог и халатность соответственно).

Как показала проверка, в августе в ОМВД по Шебекинскому городскому округу инвентаризация показала недостачу одного автомата АК-74 и 1588 патронов. При этом предыдущий учёт вооружения проводился, как выяснилось, не специальной комиссией, а сами сотрудниками ОМВД. В итоге ответственный за вооружение старший лейтенант составил акт, согласно которому автомат есть в наличии и находится в исправном состоянии.

Однако в июне в результате обстрела ВСУ здание ОМВД получило повреждения, а все обломки и имущество, которое под ними было погребено, вывезли на свалку. 16 сентября на указанном полигоне при разборе строительного мусора были найдены части автомата АК и патроны. При этом деталей с номером оружия не нашли, что пока не позволяет подтвердить, что это и есть пропавшее оружие.

В итоге в действиях начальника ОМВД полковника Шкрогаля и старшего лейтенанта с характерной за полицейского фамилией Жеглов, попытавшихся скрыть отсутствие автомата, усмотрели признаки халатности и служебного подлога. Теперь их делом займётся СК, следователи решат, возбуждать ли уголовное дело.