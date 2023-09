Вашингтон, 22 сентября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Зимой Украина останется без тепла и электричества, из-за чего гражданам придётся покинуть свои города. Такой прогноз сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов», — сказал Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ отметил, что предстоящая зима станет тяжелой для Украины. Он пояснил, что резервов для замены погибших украинских военных не останется, а крупные города лишатся тепла и электричества.

По его мнению, конфликт закончится, когда Украина не сможет продолжать боевые действия.

В сентябре в Верховной раде Украины предложили сокращать заключенным сроки за производство электроэнергии через велогенерационные установки. Авторы соответствующего законопроекта считают, что инициатива позволит задействовать до 50 тысяч заключенных. Также документ предусматривает, что министерство юстиции определит ежемесячные нормы выработки электричества для заключенных.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 14 сентября заявил, что зимой на Украине может вспыхнуть восстание против главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, к революционным действиям украинцев подтолкнут сбои в электроснабжении, отсутствие холодной и горячей воды, а также затруднения с поставками бензина.

Соскин также заявил 17 сентября, что большие города могут остаться без света, если конфликт не прекратится. Он пояснил, что Украина осталась без Каховской ГЭС, утратила Запорожскую АЭС, поэтому упадут мощности всех остальных станций.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил 13 сентября, что Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом. Военный подчеркнул, что такие заявления далеки от реальности, которая не столь радужная.