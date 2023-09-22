Москва, 22 сентября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Тело бывшего жильца находилось в шкафу квартиры в Южном Тушино около полугода. Сидящую в шкафу мумию нашли новые жильцы квартиры, когда проводили уборку в помещении. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

21 сентября в полицию обратился сотрудник ГБУ «Жилищник». Он рассказал полицейским, что в этот день новые жильцы готовились въехать в муниципальную квартиру. Во время уборки в одной из комнат они обнаружили самодельный шкаф. Мебель хотели выкинуть со всем содержимым, но она оказалась тяжелой.

«Во встроенном шкафу в квартире на Химкинском бульваре было обнаружено тело 80-летнего мужчины в сидячем положении. Давность наступления смерти около 6 месяцев. Тело уже успело мумифицироваться. Личность погибшего установлена, сейчас полиция разыскивает его родственников», — рассказал собеседник агентства.

По факту обнаружения тела Следственный комитет начал проверку. По данным оперативников, соседи жаловались на протечку воды из квартиры ещё в начале июля. Но дверь в квартиру никто не открыл, а вскрывать её не стали.

Аналогичный случай произошёл в прошлом месяце в Екатеринбурге. Как сообщало ИА Регнум 14 августа, в квартире в многоэтажном доме обнаружили мумифицированные тела пожилого мужчины и его взрослого сына, которые пролежали в квартире порядка пяти лет. Родственники умерших обратились в полицию после того, как получили огромный счёт за коммунальные услуги.